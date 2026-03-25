「大和証券Mリーグ2025-26」3月24日の第1試合で、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、目の前にぶら下がった極上のチャンス手と、逃げ場のない「詰み」の状況に翻弄されるという、あまりに過酷な一局があった。【映像】この手は降りられない…逢川恵夢、チャンスゆえの痛恨放銃シーン場面は東3局。1万5800点持ちのラス目に沈んでいた逢川は、挽回を期してこの局に臨んだ。配牌こそドラもなく両面ターツが2つのみと寂しいものだっ