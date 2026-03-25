元HBC北海道放送アナウンサーでフリーの日下怜奈（30）が、25日までにインスタグラムを更新。慶応義塾大学大学院修士課程を修了したことを報告した。日下は「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と報告し、学位記を手にした写真を公開。「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！うーーーん、仕事と起業と学業の並立はかなり厳しか