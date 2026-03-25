岡山県津山市の市道に設置されていたグレーチング（側溝のふた）が盗まれていることがわかりました。 【写真を見る】グレーチング3枚（被害総額約6万円相当）が盗まれていることが判明【岡山・津山市】 津山市によりますと、津山市志戸部の市道に設置されていたグレーチング3枚が盗まれていることが、きのう（24日）までに地元の町内会から連絡で判明したということです。盗難にあったグレーチングは、