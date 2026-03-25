26日より2026W杯欧州予選プレイオフに臨むイタリア代表。まずは準決勝で北アイルランドと対戦するが、絶対に負けが許されないゲームでアズーリの選手たちは結果を出せるだろうか。最終ラインの重要戦力の1人であるアーセナルDFリッカルド・カラフィオーリは、タレント力なら自分たちの方が上と自信を見せる。「気持ちはポジティブだ。僕たちは燃えているしW杯への強い思いがある。チームメイトと多くの時間を過ごすのが待ち切れな