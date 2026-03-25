EL急行6列車に乗車大井川鐵道が、12系客車のボックス席をまるごと一人で使える特別プラン「長距離客車列車・12系ボックスひとり旅」を発売しています。【写真】これが12系客車の「ボックス席」です朝10時から夕方にかけてEL急行「すまた」1号・2号、「かわかぜ」1号・2号、「奥大井」1号・2号の6列車に乗車。いずれも4人掛けのボックス席を一人で占有し、旅を楽しみます。昼食は、金谷の老舗「寿し宗」の寿司弁当を提供。ま