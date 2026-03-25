Appleが企業向けプラットフォーム「Apple Business」を発表しました。Apple Businessには企業運営に役立つ機能が多数含まれており、200以上の国と地域で2026年4月14日からサービス提供が始まる予定です。Coming April 14 - Apple Businesshttps://business.apple.com/previewあらゆる規模のビジネス向けの新しいオールインワンのプラットフォーム、Apple Businessが登場 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/