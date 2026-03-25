日本相撲協会は２５日、夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、十両昇進力士４人を発表した。新十両は大花竜（おおかりゅう）（２４）（青森県出身、立浪部屋）。再十両は栃大海（２６）（春日野部屋）、白鷹山（３０）（高田川部屋）、炎鵬（３１）（伊勢ヶ浜部屋）の３人。元幕内の炎鵬は十両時代の２０２３年夏場所で首を痛めて途中休場。脊髄損傷の重傷で翌場所から６場所連続で全休した後、序ノ口で