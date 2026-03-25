「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場。オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流は、五回途中４安打３失点で降板した。五回は先頭からの３連打で１点を失いなお無死一、二塁の場面で、ベンチからロバーツ監督が出て交代を告げた。２番手のケリーが内野安打と２四球でさらに２点を奪われた。大谷は８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９