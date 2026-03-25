【ニューヨーク＝木瀬武】米オープンＡＩは２４日、動画生成ＡＩ（人工知能）サービス「ソラ」を終了すると明らかにした。昨年９月の導入以降、著作者の許諾を得ずにアニメのキャラクターが使い放題になっているとして、「著作権侵害だ」と批判されていた。オープンＡＩは「ソラに別れを告げる」とＳＮＳに投稿した。年内にも見込まれる新規株式公開（ＩＰＯ）に向け、経営資源を主力の対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」な