◆センバツ第７日▽２回戦神村学園―智弁学園（２５日・甲子園）２回戦屈指の好カードとなる神村学園と智弁学園が、８強入りをかけて激突。７回、神村学園にスーパープレーが飛び出し、ピンチをしのいだ。神村学園は１点リードで迎えた７回に１死二塁のピンチを背負い、９番・八木颯人の打球は右前へ。二塁走者は一気に本塁を狙ったが、右翼手・梶山侑孜（３年）が本塁へストライク返球し、タッチアウトに仕留めた。レーザ