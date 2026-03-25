公式練習で調整するイリア・マリニン＝プラハ（共同）25日開幕の世界フィギュアで、男子3連覇が懸かるイリア・マリニン（米国）は24日の公式練習で単発のクワッドアクセル（4回転半）と4回転半からの3連続ジャンプを着氷。担当マネジャーは、世界で一人しか跳べない超大技をフリーで2度組み込む異次元の構成について「可能性はある。彼がSP後に決める」とコメントした。5種類の4回転ジャンプも着氷。金メダル大本命の五輪は8位