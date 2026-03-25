日本相撲協会は２５日、既に若者頭として協会に残ることが公表されていた元幕内・千代丸（九重）ら引退力士１１人を発表した。▽引退力士は以下の通り英乃海（木瀬）紫雷（木瀬）琴拳龍（佐渡ケ嶽）大翔鵬（追手風）肥後光（以上、木瀬）千代丸（九重）千代大光（九重）千代栄（九重）小城虎（出羽海）八女の里（西岩）湊龍（湊）肥後光（木瀬）