女優キム・ジウォンが“骨ばった姿”で登場し、心配の声が上がっている。先立ってキム・ジウォンは3月22日、海外スケジュールに出席するため、仁川国際空港からイタリア・ミラノへ出国した。【写真】キム・ジウォン、“激痩せ”当時は、オーバーサイズのブラックパンツにグレーのトップスを合わせたリラックス感のあるスタイルで登場。生き生きとした美貌でさまざまなポーズを披露し、出国ロビーを明るく彩った。そのわずか2日後の