ボーイズグループBTSのJIMINが、コメディエンヌ、イ・スジのYouTubeチャンネル「HOT ISSUE JI」を通じて、一味違った魅力を披露した。去る3月24日に公開された動画で、JIMINは社交ダンス講師のパク・ジミンとして出演し、イ・スジの憑依芸のキャラクター、美容師ソ・ヨンジャと共演した。【写真】メガネ姿に“うさ耳”も！JIMINの日常ショットJIMINは自身をアメリカやヨーロッパを渡り歩いてきた世界的な講師だと紹介し、美容院「