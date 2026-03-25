〈若手女性シェフ考案の特別カクテルも販売〉仏アコーホテルズのライフスタイルホテル『プルマン東京田町』(東京都港区･日本代表取締役ディーン･ダニエルズ)は、3月1日〜3月31日の期間、国際女性デーを祝した特別メニュー「ミモザコース2026feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」を提供している。「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」国際女性デーは国連によって3月8日に制定され、3月の1カ月間も「女性史