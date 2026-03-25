三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕されたトラックの運転手の女は「休憩しながら走っていた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。 20日、亀山市の新名神高速下りで、大型トラックが乗用車に突っ込むなどし、子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察が24日夜に行った実況見分には、過失運転致死の疑いで逮捕された大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者(54)が立ち会いました。 水谷