BTSが、新アルバム『ARIRANG』の制作秘話について語った。BTSは先日、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じてライブ配信を行い、アルバム制作時のエピソードを公開した。【画像】「7年活動してBTSやめるつもりだった」JINが本音RMは「それぞれのカラーがすべて反映されている」とアルバムを紹介。続けて「JINさん、もう少し早く（ソロ）ツアーが終わっていればもっと一緒に作業できたのに」と語った。当時、