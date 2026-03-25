北朝鮮が従来の「公安」中心の統治体制から脱し、西側諸国に見られる「警察制度」の導入に踏み出す方針を明らかにした。体制のイデオロギー色を薄め、「正常国家」への移行を志向する一環との見方が出ている。朝鮮中央通信によると、金正恩国務委員長は24日までに、前日に開かれた最高人民会議の施政演説で、警察制度について今後の会議で正式に審議する方針を示した。金委員長は「国家の内部安全と社会的安定を保障するための法的