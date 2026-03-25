赤城乳業は、アイス「ガツン、とみかん」のマルチパックの1本増量パッケージを、3月23日から数量限定で全国発売した。通常は5本入りだが、約1カ月間限定で6本入りとなる。同アイスは同社アイス「ガリガリ君」に次ぐ看板商品。みかん味のアイスキャンディーにみかん果肉を詰め込んだ爽やかな味わいが特徴で、主に女性ファンが多く、ユーザーの年代は幅広い。売り上げが伸び基調だったところにタレントの江頭2:50さんを起用したテレ