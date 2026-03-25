【モデルプレス＝2026/03/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、3月25日までに自身のInstagramを更新。3月20日から22日に行われたワールドツアー「THIS IS FOR」の台北公演の衣装姿を披露した。【写真】TWICEメンバー「着こなせるのさすが」美ボディ際立つタイトな個性的衣装姿◆ツウィ、ツアー衣装披露ツウィは「この3日間、台北のエネルギーをありがとう 今後も私と一緒に歩き続けてくださ