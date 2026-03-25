【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS】 3月26日16時 予約開始 8月 発送予定 価格：39,600円 BANDAI SPIRITSは、合金完成品トイ「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月26日16時より予約受付を開始しする。発送は8月を予定し、価格は39,600円。 本商品はアニメ「交響詩篇エウレカセブン」より