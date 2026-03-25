【HI-METAL R レイズナー】 予約開始：4月3日 9月 発売予定 価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R レイズナー」の商品化決定を発表した。発売は9月を予定しており、価格は未定。4月3日より予約を開始する予定。 本製品は、アニメ「蒼き流星SPTレイズナー」より最新機能「V－MAX」システムが先行搭載された新