北朝鮮・平安南道順川市で、反社会主義・非社会主義行為に関与したとして約20人の若者が公開裁判にかけられ、重刑を言い渡されたことが分かった。内部情報筋が23日までに明らかにした。第9回党大会以降、社会規律の引き締めを狙った取り締まりと統制が一段と強まっている実態が浮き彫りとなった。情報筋によると、今月3日と4日、順川市内で中央の「82連合指揮部」と地元の「82連合指揮組」が合同で公開裁判を実施。対象となったの