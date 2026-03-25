スペシャルティチョコレートで人気のMinimal - Bean to Bar Chocolate -から、春だけの特別なデセールが登場♡苺とチョコレートという王道の組み合わせを、さらに洗練された味わいへと昇華したミルフィーユは、香り・食感・余韻すべてにこだわりが詰まった一品です。季節の移ろいを感じながら楽しむ、贅沢なスイーツ体験をぜひ味わってみてください♪ 苺×チョコの新しい美味しさ 「苺とチ