タレントの堀田茜（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「しふく」と書き出した堀田。自身がコラボしたカーディガンを着用した姿をアップした。「とにかく一度触ってみてほしいコットンのカーディガン。夏でもサラッと着たくて作りました」と紹介。「あと形がとっても綺麗です！」とこだわりを披露した。ファンからは「かっこ良すぎ」「素敵やん」「着こなすのさすが！」「茜ちゃんのこ