フリーアナウンサーの日下怜奈（30）が24日、自身のインスタグラムを更新。慶応大学大学院修士課程を修了したことを報告した。「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と学位記を手にした写真を投稿。「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！」とつづった。「うーーーん、仕事と起業と学業の並立はかなり厳しかった」と日下