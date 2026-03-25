お笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が25日、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に出演。同日午後7時から放送される『有吉の壁』2時間生放送スペシャルで、出演者の中から結婚発表があることを明かした。【写真】今夜『有吉の壁』2時間SP生放送番組10周年の締めくくり番組告知として登場した布川は「今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！ご覧ください！」とサプライズを予告。これにMCの武田真