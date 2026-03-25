上げ幅が一時1700円を超えた日経平均株価を示すモニター＝25日午前、東京都港区の外為どっとコム25日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前日終値からの上げ幅は一時1700円を超え、取引時間中として3営業日ぶりに節目の5万4000円を回復。米国とイランに1カ月間の停戦に向けた動きがあると報じられ、中東地域の緊張緩和への期待から買い注文が広がった。午前終値は前日終値比1364円17銭高の5万3616円4