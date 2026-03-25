タレントの杉山緋那（23）が24日、自身のインスタグラムを更新。同志社大学を卒業したことを報告した。「同志社大学を卒業しました！」と報告。「学生生活を京都で送ることができてとても幸せです」とつづった。「支えてくれた家族、友達に感謝です」と記した。ハッシュタグでも「#同志社大学」#卒業式」「#袴」と添えた。この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「紫似合うね！！さすがブルベ」「袴姿