「都会の高い住居費や物価から逃れ、お金をかけずに穏やかに暮らしたい」。そんな願いから、老後に「Uターン移住」を決断する人は少なくありません。しかし実際、老後の生活がそう楽になるとは限らないのが地方暮らしのリアルです。本記事では、田村節子さん（仮名）の事例とともに、地方移住の本当のハードルと家族の安心をつなぐ「終活」のあり方を、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構