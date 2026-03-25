河北省廊坊市にある中国古典の名作「紅楼夢」がテーマの演劇テーマパーク「只有紅楼夢・戯劇幻城（Unique Dream of Red Mansion）」。このテーマパークに遊びに行ったという北京の旅行系ブロガーが最近、中国のソーシャルコマースプラットフォーム「小紅書」に「もっと早く来ればよかった。中国スタイルの美的センスあふれる幻想の世界に入り込んだ。1日で6公演も見た」と感想を書き込んだ。2023年7月に正式にオープンした「戯劇幻