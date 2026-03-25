新潟県上越市にある「鵜の浜温泉」は、日本海の波打ち際に広がる情緒豊かな温泉地です。その歴史は昭和31年、石油や天然ガスの掘削中に偶然にも温泉が湧き出したことに始まります。その後、県内屈指の湯量を誇る海辺の湯治場として発展してきました。泉質は「塩化物泉」で、塩分が肌に膜を作ることから保温効果が非常に高く、湯冷めしにくいのが特徴です。海辺の景色を眺めながらの入浴は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれ