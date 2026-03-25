中国外交部の林剣報道官は3月24日の定例記者会見で、日本が作成中の外交青書で中日関係を最も重要な2国間関係の一つから降格させることを検討している動きに言及し、「当面の中日関係を招いた根本的な原因は、日本の高市早苗首相が台湾問題に関して誤った発言を行い、中国国民の憤りを巻き起こし、戦後の国際秩序のボトムラインに挑んだことにある」と非難しました。林報道官はまた、もし日本側が真に中日関係の改善と発展を目指す