2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは3月23日、自身のInstagramを更新。1歳娘との推し活ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】タナカガ＆1歳娘の推し活ショット「全身アンパンマンコーデでオタク全開」タナカガさんは「娘と推し活」とつづり、9枚の写真を投稿。三重県桑名市にある名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パークを1歳の娘と訪れたようです。タナカガさんが娘を抱っこするツーシ