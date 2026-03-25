24日、三重県津市美杉町で道路の舗装作業をしていた男性が運転していたクローラーダンプの下敷きになり死亡しました。亡くなったのは72歳の会社員の男性です。警察の調べによると24日午後2時半頃、津市美杉町八手俣でキャタピラのついたクローラーダンプを運転し、舗装工事に伴う作業にあたっていたところ、のり面から数メートル転落し、クローラーダンプの下敷きになりました。気付いた同僚が消防に通報しましたが男性は、その場