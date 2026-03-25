ホンダ新型「ビッグバイク」日本初公開に“反響殺到”！2026年3月20日より開幕した「第42回大阪モーターサイクルショー2026」において、ホンダが次世代を担う新型電動ネイキッドモデル「WN7」の実車を日本で初めて公開しました。このモデルは、ホンダが掲げる二輪電動事業の新たなブランド方針を体現する、FUN（楽しさ）領域に向けた同社初の本格的なスポーツEVバイク。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「ビッグバイク