Image: ケンコー・トキナー アプリ無し、助かる〜〜。カメラ関連アクセサリーを手掛けているZHIYUN（ジーウン）から、新しいスマホジンバル「SMOOTH-Q5 Ultra」が登場しました。そのキャッチコピーは、「Your Intelligent Director（あなたのインテリジェント・ディレクター）」。なんともワクワク感を煽ってくるコンセプトですねぇ。追跡、遠隔、延長。欲しい機能全部盛り直接の前世代モデ