ナガノによるX発漫画『ちいかわ』をデザインしたクレンジング＆洗顔ブランド「ソフティモ」と敏感肌＆赤ちゃんにも使える「セラミエイド」が、4月1日（水）から、全国の量販店やドラッグストアを中心に順次発売される。【写真】モモンガが登場！キュートな「ソフティモ」スペシャルパッケージも■数量限定で展開今回発売される「ソフティモ」と「セラミエイド」は、コーセーコスメポートと『ちいかわ』がコラボレーションし