日本代表で正GKを務める鈴木彩艶は、所属のパルマで厳しい時期にある。負傷による長期離脱から復帰を果たしたが、ここ２試合で６失点を喫したからだ。11月に左手を骨折し、約４か月の離脱を余儀なくされた鈴木。控えGKエドアルド・コルビがその間に台頭したこともあり、メンバーに復帰してからも２試合はベンチから見守るだけにとどまった。迎えた３月13日のセリエA第29節トリノ戦、カルロス・クエスタ監督は鈴木をスタメン