エクアドル代表MFモイセス・カイセドは、現所属のチェルシーがお気に入りのようだ。2023年８月にブライトンからチェルシーに移籍したカイセドは、加入直後から定位置を確保し、今季もここまでのプレミアリーグで25試合に先発するなど中盤の要として活躍。今ではプレミアリーグ屈指のMFとも言われている。代表でも主力を担う24歳は、３月シリーズに臨むチームにも名を連ねた。現地３月27日にスペインのリヤド・エア・メトロポ