3月24日は各地で青空が広がり、春の陽気となりました。こうした中、新潟市中央区の小学校では一足早く桜の便りが届いたようです。 【高濱優生乃アナウンサー】「冷たい風が吹き肌寒い中、まだ桜は咲いていないと思いきや、こちら一本だけ満開になっています」新潟市中央区にある万代長嶺小学校でひときわ存在感を放つ一本の桜。『大寒桜』と呼ばれる品種のこの桜は、3月中旬から下旬に見頃を迎える早咲きの桜で、学校により