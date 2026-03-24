空気の乾燥した状態が続いているため、現在、新潟県内19の市町村に発令されている林野火災注意報。発令された地域では屋外での火の使用を控えるよう呼びかけられています。 去年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災。飛び火により被害が拡大し、鎮火までには1カ月以上を要し、約3370ヘクタールを焼きました。この被害を受け、全国の自治体で今年1月1日から順次運用が開始されているのが林野火災注意報と警報です