新潟市が整備を進める新潟駅・万代広場の一部施設の利用が4月に開始されるのを前に、中原八一市長が現在の状況を視察しました。 【齋藤正昂アナウンサー】「交番の右手にあるのはトイレ。さらに、それらを見渡せる見晴らしの良いこちらの場所は2階のデッキと、新潟駅のリニューアルが進んでいます」在来線の高架化に伴い、リニューアルが進められている県都・新潟市の陸の玄関口、新潟駅。残すは新潟市が進める