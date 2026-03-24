北信越王者として初めての甲子園に臨んだ帝京長岡。チームには公式戦で初めて帝京長岡のユニホームを着てプレーした選手がいます。その選手の思いとは？ 3月23日、春・夏を通じて初めて甲子園で戦った帝京長岡。この試合、3番ライトで先発出場したのが、新3年生の川村光翼です。【帝京長岡川村光翼 選手】「自分、迷惑しかかけていないので。親に会えていないし、しっかり感謝の気持ちを伝えたい」実は川村、