連日熱戦が繰り広げられたミラノ・コルティナオリンピック閉幕からまだ1カ月ですが、3月25日、チェコで世界フィギュアスケート選手権が開幕します。今シーズンを締めくくる重要な一戦を前に、オリンピック銅メダリストの中井亜美選手が意気込みを語りました。 【中井亜美 選手】「いっぱい取材や色んなことがあったので忙しかった」怒濤の1カ月をこう振り返ったのは、新潟市出身の17歳、中井亜美選手です。その名を一