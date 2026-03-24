新潟県佐渡市小川地区の海岸に現れたのはサメ型の船『シャーク号』。この船、水の上を進むのではなく、3月21日にオープンした宿泊施設なのです。オープン日にはセレモニーが行われ、地元の人たちが太鼓や民謡などで新たな船出を祝福。【参加者】「シャークがずっと続いてほしいと思った」もともとシャーク号は海の底が見える“海中透視船”として小川地区に隣接する達者海岸で佐渡の海の魅力