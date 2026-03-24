新潟県や新潟市の審査で水俣病と認められなかった男女8人を水俣病と認めるよう命じた新潟地裁の判決を受け、環境省の幹部が3月24日、中原八一市長と面会しました。 【新潟市中原八一 市長】「国として、新潟市や県に対してどういう対応をすべきなのかということを、直接、知事や私にお話があって然るべきではないのかなということ」県や新潟市の審査で水俣病と認められなかった男女8人を認定するよう命じた新潟地裁の判決をめぐ