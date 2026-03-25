春のセンバツ高校野球。20年ぶりのベスト8進出をかけ、3月25日、2回戦に臨む日本文理ナインは24日、大阪市のグラウンドでバッティング練習に汗を流しました。 【日本文理渡部倖成 主将】「あした試合だというイメージを持って、ここは甲子園だというイメージ持って、周りからしっかり鼓舞しあう声かけで、全員でやっていきましょう」午後1時から大阪市のグラウンドで練習を行った日本文理ナイン。2時間の練習をすべ