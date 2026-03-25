車のリース料として政務活動費を受け取っていたのは不適切だったとして、兵庫県議が約134万円を返還しました。 兵庫県議会で自民党に所属する伊藤傑議員は2016年度から7年間、車のリース料として政務活動費約134万円を受け取っていました。 車は2023年に返却しましたが、その後、名義が10日間、伊藤議員本人に変更されたということです。支払い後に所有権が本人に移転するリース契約は「資産形成にあた