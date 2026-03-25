2019年6月、仏サントメールエグリーズの町の広場に整列する第82空挺師団の空挺兵たち/Master Sgt. Daniel Wallace/82nd Airborne Division/File（CNN）米陸軍第82空挺（くうてい）師団の兵士約1000人が数日中に中東へ派遣される見通しであることが分かった。事情に詳しい情報筋2人が明らかにした。トランプ政権がイランとの紛争終結に向けた協議を進めていると表明する中、当該の派遣は同地域における軍事力増強の一環となる。R